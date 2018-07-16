سيطرة فرنسية على التشكيلة المثالية

موسكو (أ ف ب)

تضمنت التشكيلة المثالية لكأس العالم روسيا 2018 التي اختارتها مجموعة فنية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أربعة لاعبين من منتخب فرنسا المتوج باللقب العالمي بفوزه على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، بقيادة المهاجم الشاب كيليان مبابي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب ناشء.

تيبو كورتوا (بلجيكا)

استحق العملاق البلجيكي جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018 بمحافظته على شباكه نظيفة في أربع مباريات من أصل سبع وتصديه لكرات خطيرة، لا سيما في المباراة ضد البرازيل.

كيران تريبيير (إنجلترا)