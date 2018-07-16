الصحف الفرنسية: رأسنا في النجوم

باريس (أ ف ب)

«أيضا»، «السعادة الأبدية»، «لقد جاء يوم المجد»، «رأسنا في النجوم»: عينة من عناوين الصحف الفرنسية الصادرة أمس، والتي حيت لاعبي المنتخب المتوجين ببطولة العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا بعد 1998، بفوزهم على كرواتيا 4-2.

«أمس، اليوم وغداً(نأمل ذلك) نحن فخورون كوننا فرنسيين، من خلال هذا الفريق الذي يجمعنا ويمثلنا»، عبارة هلل بها دانيا ميراز في صحيفة «كورييه بيكار». أما في «ليبيراسيون»، فقد حيا لوران جوفران المدرب ديدييه ديشان «صاحب السياسة العظيمة في كرة القدم على المستطيل الأخضر وخارجه»، الذي «أعد الفريق) جيداً، وقاده بحنكة، ومكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من الاحتفال، وخصوصاً في يوم العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، بإطلاق الألعاب النارية بألوان العلم الفرنسي».

وأضاف الكاتب محتفلا «لقد جلب المجلس الدستوري للتو الجزء الثالث من الثلاثية الوطنية،. لقد فهم اللاعبون الرسالة. وباتت كرة القدم تشكل الجمهورية».

اما بالنسبة إلى سيباستيان جورج، فقد كتب في «ايست ريبوبليكان» عن «نجاح لاعبي المنتخب الأزرق، في الجمع بين أبناء البلاد وقد ساعدت المحن الذين تعرض لها الفرنسيون في السنوات الأخيرة في تأمين اللحمة».