الوصيف يعود إلى الواقع الصحف الكرواتية: «شكراً أيها الأبطال»



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 زغرب (أ ف ب) حيت الصحف الكرواتية بفخر أبطال المباراة النهائية بعد نجاح هذه الدولة الصغيرة في تحقيق الإنجاز، وخوض لقاء قمة مونديال روسيا 2018 الذي انتهى بخسارتها أمام فرنسا 2-4. «شكراً، أيها الأبطال! لقد بذلتم قصارى جهودكم!»، كان عنوان صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» الرياضية الكرواتية. «فاتريني (لقب منتخب كرواتيا ويعني الشجعان)»، أنتم الأبطال، أنتم الفخر، ستبقى أسماؤكم مدونة بأحرف ذهبية إلى الأبد!». وأظهرت الصحيفة صورة لقائد المنتخب لوكا مودريتش الذي اختير أفضل لاعب في البطولة وهو يحمل الجائزة المرموقة، لكن الحزن بدا واضحاً على وجهه. أما صحيفة «يوتارنيي ليست» فأضافت:«قلوب شجاعة- لقد جعلتمونا فخورين بكم». وكان لسان حال «فيسيرنيي ليست» مماثلاً بقولها:«كرواتيا تحتفل معكم، أنتم ذهبنا». ونوهت الصحيفة أيضاً بأن كتيبة المدرب زلاتكو داليتش «جعلت كرواتيا أفضل» على مدى الشهر الماضي. وقالت:«أعادوا الكبرياء إلينا وأزاحوا التشاؤم قبل بداية البطولة»، في دولة يعتبر فيها الاقتصاد الأضعف في الاتحاد الأوروبي. ... المزيد