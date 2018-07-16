بيليه يفكر في العودة للملاعب بسبب تألق مبابي !

موسكو (د ب أ)

أبدى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إعجاباً شديداً بما قدمه النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي اختتمت بتتويج فرنسا إثر الفوز في النهائي على كرواتيا 4 /‏‏‏ 2.

وتوج مبابي (19 عاماً) و207 أيام، بجائزة أفضل لاعب صاعد في المونديال، كما سجل للمنتخب الفرنسي ليصبح ثاني أصغر لاعب يهز الشباك في نهائي المونديال.

ولا يزال بيليه ينفرد بالرقم القياسي، حيث سجل لمنتخب بلاده هدفين في مرمى السويد بنهائي مونديال 1958 بالسويد عندما كان عمره 17 عاماً و249 يوماً، وذلك في 29 يونيو 1958 ليفوز المنتخب البرازيلي 5 /‏‏‏ 2 وقتها.

وعلق بيليه، مازحاً، على تألق مبابي قائلاً إنه يشعر بالقلق إزاء احتمالات أن يكرر اللاعب الفرنسي إنجازاته حتى بات يفكر في العودة للعب من جديد وهو في السابعة والسبعين من عمره. وقال بيليه، بعد أن عادل مبابي إنجازه بالتسجيل في نهائي المونديال وعمره أقل من 20 عاماً «إذا واصل كيليان معادلة أرقامي القياسية بهذا الشكل ربما أضطر لنفض الغبار عن حذائي مجدداً (العودة للعب)». وجاء هدف مبابي في النهائي استمراراً لتألقه في المونديال الروسي الذي شهد أيضاً تسجيله ثنائية في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على الأرجنتين 4 /‏‏‏ 3 في دور الستة عشر. ورفع مبابي سقف طموحات الجماهير الفرنسية حيث تراه قادراً على قيادة المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في نسخة مقبلة، ليضيف النجمة الثالثة إلى قميص المنتخب، حيث توجت فرنسا بنسخة 1998.