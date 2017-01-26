الأسهم المحلية تتمسك بمسارها الصاعد

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمسكت أسواق المال المحلية بمسارها الصاعد، رغم عمليات جني الأرباح أمس، وذلك بدعم من مشتريات الأجانب ومشتريات المحافظ الاستثمارية والمؤسسات التي حافظت على زخم كبير للسيولة، بلغت قيمته نحو 9 مليارات درهم، ما أبقى المتعاملين في دائرة التفاؤل.

وارتفعت مستويات السيولة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت قيمة التداولات نحو 2.6 مليار درهم في سوق العاصمة أبوظبي وما يقارب 6.4 مليار درهم تداولات سوق دبي المالي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في الأسواق نحو 117 مليون درهم محصلة شراء، في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي نحو 350 مليون درهم محصلة شراء أيضا.

وأظهرت التداولات عودة بعض المستثمرين إلى الأسهم القيادية خلال الأسبوع، وإن ما زالت التداولات تتركز على الأسهم المدرجة إدراجا ثانويا في الأسواق.