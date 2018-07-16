ثنائية لخيول جودلفين في ميسو لافييت بفرنسا

دبي (الاتحاد)

حققت خيول جودلفين ثنائية لافتة أمس الأول، بمضمار ميسو لافييت الفرنسي، حين سطر الجواد «انز أوف كورت» فوزاً ميسوراً على مسافة ستة فيرلونج بسباق ج3 بري دو ريس- أورانجيس، في أول محاولة له على هذه المسافة، وكان المهر البالغ من العمر أربع سنوات، وابن الفحل «انفينسيبل سبريت»، شارك سابقاً على مسافتي سبعة فيرلونج وميل واحد، وخسر بنصف رأس على مسافة الميل بسباق ج1 جاك لو مروا في دوفيل العام الماضي.

وتمركز «أنز أوف كورت» الذي يدربه أندريه فابر في المركز الأخير من بين تسعة مشاركين ناحية سياج المنصة بقيادة الفارس ميكايل برزلونا.

وبدأ الفارس برزلونا بحث «أنز أوف كورت» على بذل مزيد من الجهد عند علامة ربع الميل الأخير، حيث أفرز انطلاقة كاسحة، ليعتلي الصدارة داخل الفيرلونج الأخير. وواصل المهر اندفاعه القوي ليكسب بسهولة بفارق طولين عن «كينج مالبيك»، مسجلاً زمناً بلغ 1.10.55 دقيقة.

وقالت ليزا جين جرافارد من جودلفين: «قرار تقليص المسافة للمهر «انز أوف كورت» إلى ستة فيرلونج آتى أكله بشكل جيد، أحببنا ما رأينا منه من أداء مميز للجواد الذي لديه قدرة فائقة على خفة الحركة، وجاء إلى هذا السباق عقب ظهوره بمستوى جيد في التمارين بالإسطبل».

وتابع: «الفوز السهل يفتح الكثير من فرص المشاركة أمام «إنز أوف كورت»، والتي ربما تشمل سباق بري موريس دو جيست لمسافة 6 فيرلونج و110 ياردات في دوفيل 5 أغسطس، سوف ننظر في حالته عقب هذه المشاركة ثم نستعرض الخيارات المتاحة كافة».

وجاء الفوز الثاني عبر الجواد «جيلين» بقيادة مايكل برزلونا، الذي تفوق على المرشح الأول «كروس باتون»، بإشراف جون جوسدن، في سباق بري ايوجن ادام للفئة الثانية لمسافة 2100 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات.

وكان «جيلين» واحداً من الخيول التي تم إلحاقها بالسباق، وسوف يقوم المدرب اندريه فابر الآن باستهداف سباقات اكبر لابن الفحل «ميداليا داورو»، الذي شوهد يحتل المركز الرابع بفارق كبير في سباق بري نيليس ابريل الماضي.

وقال فابر: «إنه جواد جيد، ويمتلك قلباً كبيراً، وناسبته المسافة، وسبق له الفوز بسباق قوائم، وسباق عوليوم دواورنانو هو السباق الوحيد في أغسطس لن يتعرض فيه لجزاء، وكان سباق جراند بري دو باريس هو الهدف الأكبر له، ولكن فوزه غير الخطط».