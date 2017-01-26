«لافا» تخطط للاستحواذ على 10% من سوق الهواتف الذكية متوسطة الأسعار في الإمارات

دبي (الاتحاد)
تخطط شركة «لافا إنترناشونال»، للاستحواذ على حصة تتراوح بين 8 إلى 10% من سوق الهواتف الذكية متوسطة السعر في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تسجل مبيعاتها نمواً يصل إلى 40% في عام 2017، بحسب محمد خيزار العلا، رئيس الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال خيزار العلا: «خلال عام 2015، شهدت قاعدة المشتركين في الهواتف المحمولة زيادةً بنسبة 7% مقارنة بعام 2014، فيما شهدت حركة الاتصالات عبرها زيادةً 10% خلال عام 2015، مقارنةً بعام 2015، وبالرغم من النمو في حركة الهواتف المحمولة وعدد المشتركين فيها، نرى أن إجمالي عائدات الهواتف المحمولة انخفض 8.57%، إلى 23.34 مليار درهم في عام 2015، مقارنةً بـ 24.53 مليار درهم في عام 2014، ما يعني أن متوسط سعر التكلفة مقابل الدقيقة قد انخفض».
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أما مبيعات الهواتف الذكية، فنمت إلى 42.2 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال عام 2016، مقابل 40.4 مليار دولار في عام 2015، وفق الموقع المذكور.
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وأشار خيزار العلا إلى أنه ونتيجة التحولات في هذا القطاع، بات المستهلكون يسعون إلى هاتفٍ ذكي يمتلك السرعة القصوى، شريحة الاتصال المزدوجة، الكاميرا المزدوجة، والسعر المقبول، وهذا ما سيزيد من الإقبال على شراء الهواتف التي تلبي هذه الحاجة في سوق الهواتف الذكية، ونحن اليوم سعداء لأن نعلن أن «لافا» باتت شركة الهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم».
وفي الوقت نفسه، وسعت«لافا إنترناشونال» من شبكة حضورها على امتداد دول منطقة الخليج.