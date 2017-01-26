«لافا» تخطط للاستحواذ على 10% من سوق الهواتف الذكية متوسطة الأسعار في الإمارات

‏دبي (الاتحاد)

تخطط شركة «لافا إنترناشونال»، للاستحواذ على حصة تتراوح بين 8 إلى 10% من سوق الهواتف الذكية متوسطة السعر في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تسجل مبيعاتها نمواً يصل إلى 40% في عام 2017، بحسب محمد خيزار العلا، رئيس الأعمال لمنطقة الشرق ‏الأوسط.

وقال خيزار العلا: «خلال عام 2015‏، شهدت قاعدة المشتركين في الهواتف المحمولة زيادةً بنسبة 7% مقارنة بعام 2014، فيما شهدت حركة الاتصالات عبرها زيادةً 10% خلال عام 2015، مقارنةً بعام 2015، وبالرغم من النمو في حركة الهواتف المحمولة وعدد المشتركين فيها، نرى أن إجمالي عائدات الهواتف المحمولة انخفض 8.57%، إلى 23.34 مليار درهم في عام 2015، مقارنةً بـ 24.53 مليار درهم في عام 2014، ما يعني أن متوسط سعر التكلفة مقابل الدقيقة قد انخفض».

وأضاف خيزار العلا‏: إنه وعلى الرغم من تباطؤ نمو مبيعات الهواتف الذكية على المستوى العالمي، غير أن منطقة ‏الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نمواً لحجم المبيعات في هذا القطاع، إذ بلغ عدد الهواتف ‏الذكية المستوردة إلى المنطقة 171.2 مليون، في العام 2016‏، مقابل 157.5 مليون في العام ‏السابق.

أما مبيعات الهواتف الذكية، فنمت إلى 42.2 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا، خلال عام 2016، مقابل 40.4 مليار دولار في عام 2015، وفق الموقع ‏المذكور.‏

وأعلنت الشركة أمس عن ‏إطلاقها الهاتف الذكي ‏«أي3» ‏A3‎‏ الفائق القوة، ليلائم طبيعة عمل وحياة جيل الشباب، ويلبي ‏احتياجات الشريحة الواسعة من المستخدمين الذين يعتمدون بشكلٍ متزايد على الهواتف الذكية ‏الفائقة القوة، والذي يأتي ضمن شريحة سعرية ما دون 200 دولار للهاتف الواحد.

وأشار خيزار العلا إلى أنه ونتيجة التحولات في هذا القطاع، بات المستهلكون يسعون إلى هاتفٍ ذكي يمتلك السرعة القصوى، شريحة الاتصال المزدوجة، الكاميرا المزدوجة، والسعر المقبول، وهذا ما سيزيد من الإقبال على شراء الهواتف التي تلبي هذه الحاجة في سوق الهواتف الذكية، ونحن اليوم سعداء لأن نعلن أن «لافا» باتت شركة الهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم».‏

وفي الوقت نفسه، وسعت«لافا إنترناشونال» من شبكة حضورها على امتداد دول منطقة الخليج.