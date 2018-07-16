3 حقائق مهمة... عن التجارة الدولية تغيب عن ترامب

لقد أكد لنا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، أن الحرب التجارية مع الدول الخارجية ستكون «معلقة» لفترة. حسناً، أعتقد أن ما كان «معلقاً» قد انطلق الآن. فالولايات المتحدة في مواجهة تجارية حقيقية مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. نعم، حتى كندا.

دعونا نراجع ثلاث حقائق مهمة عن التجارة الدولية، للأسف، ليست واضحة بعد للرئيس ترامب.

أولاً، عندما تتعامل مع التجارة متعددة الأطراف - سواء بين الناس أو الشركات أو الدول - فإن الفوائض والعجز الثنائي هما القاعدة وليس الاستثناء. ومع ذلك يبدو أن ترامب يفسر أي عجز تجاري ثنائي مع أي بلد كدليل على أن أميركا «تخسر» أو يتم «استغلالها» من قبل ذلك البلد.

هذا كلام غير منطقي. فكر في أنماط التجارة الخاصة بك شخصياً. من شبه المؤكد أنك تدير فائضاً كبيراً وبشكل مستمر لصالحك أو لصالح الشركة التي تعمل بها. إنها تدفع لك مقابل عملك، لكن ربما تشتري القليل أو لا شيء منه. أو ربما أنك تأخذ هذا المال الذي تكسبه وتنفقه في مكان آخر - على الإيجار، في السوبر ماركت المحلي، في المطاعم وعشرات الأماكن الأخرى، وبالتالي فإن الأموال التي تكسبها تتوزع على كل جهة تنفق فيها جزءاً منها. وفي الحقيقة أن كل جهة منها تحصل على ربح من المال الذي تدفعه لشراء احتياجاتك، وفي هذه الحالة ربما لا يمكنك تسمية شريك تجاري واحد تتعامل معه بنظام تجاري متوازن.

هذا هو الحال مع الدول. إذا قمت بفحص التدفقات التجارية بين الدول، فستجد الفوائض والعجز في كل مكان، فهكذا تعمل التجارة.