3 حقائق مهمة... عن التجارة الدولية تغيب عن ترامب

لقد أكد لنا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، أن الحرب التجارية مع الدول الخارجية ستكون «معلقة» لفترة. حسناً، أعتقد أن ما كان «معلقاً» قد انطلق الآن. فالولايات المتحدة في مواجهة تجارية حقيقية مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. نعم، حتى كندا.
دعونا نراجع ثلاث حقائق مهمة عن التجارة الدولية، للأسف، ليست واضحة بعد للرئيس ترامب.
أولاً، عندما تتعامل مع التجارة متعددة الأطراف - سواء بين الناس أو الشركات أو الدول - فإن الفوائض والعجز الثنائي هما القاعدة وليس الاستثناء. ومع ذلك يبدو أن ترامب يفسر أي عجز تجاري ثنائي مع أي بلد كدليل على أن أميركا «تخسر» أو يتم «استغلالها» من قبل ذلك البلد.
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هذا هو الحال مع الدول. إذا قمت بفحص التدفقات التجارية بين الدول، فستجد الفوائض والعجز في كل مكان، فهكذا تعمل التجارة.
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