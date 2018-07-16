إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

إيكاتيرنبيرغ (الاتحاد)

أطلق دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، المنصة الإلكترونية الجديدة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول منتدى صناعي عالمي يهدف إلى توحيد جهود قادة المجتمع العالمي لصياغة مستقبل تحولي لقطاع الصناعة العالمي، وذلك مع بدء العد التنازلي على عام قبل انعقاد الدورة الثانية للقمة في مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية.

وتم إطلاق المنصة الإلكترونية خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في معرض أنوبروم الصناعي، أكبر معرض صناعي في روسيا الاتحادية.

ويتزامن انعقاد الدورة الثانية للقمة في شهر يوليو من العام 2019 مع الدورة العاشرة لمعرض أنوبروم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن حصول روسيا على حقوق استضافة الدورة الثانية للقمة خلال كلمته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأخير.