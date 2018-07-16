أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف تطوير وتفعيل آلية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق، خاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية.

وقع الاتفاقية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد للشؤون التجارية ومحمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة، يتم تخويل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الصلاحيات الاتحادية المنوطة بالوزارة والمحددة بموجب مجموعة من القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنظيم الوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، بحيث تكون الدائرة هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق إمارة أبوظبي، والعمل على تعزيز مستوى التنسيق لضمان استقرار وتوازن الأسواق وفق أفضل الممارسات.

وأضاف الشحي أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة لتنظيم عملية التفتيش والرقابة على الأسواق واستقبال شكاوى المستهلكين وفق أفضل المعايير.