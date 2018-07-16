النرويج تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020»

دبي (وام)

أكدت النرويج مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» لتروج لابتكارات القطاع البحري لديها وتقنياته، فضلاً عن تطوره أمام جمهور عالمي بالملايين.

وجاء تأكيد مشاركة النرويج في رسالة من إرنا سولبرغ رئيسة الوزراء النرويجية، تسلمتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، من بينس أيكوس سفير مملكة النرويج لدى الدولة.

وتحت عنوان «رواد فضاء المحيط» ستستفيد النرويج من «إكسبو 2020 دبي»، لعرض تقنياتها وابتكاراتها من مجموعة من القطاعات الصناعية المرتبطة بالمحيطات، بما في ذلك النفط والغاز والملاحة والمأكولات البحرية.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «نريد لإكسبو 2020 دبي أن يكون احتفالاً بأحدث التقنيات والابتكارات، لذلك يسرنا تأكيد النرويج مشاركتها، وهي إحدى أكثر الدول عناية باستشراف المستقبل والتخطيط له».

وأضافت: «يجمع دولة الإمارات والنرويج الإدراك المشترك لأهمية محيطات العالم والحاجة إلى حمايتها، لذلك نتطلع قدماً لرؤية الأفكار والابتكارات التي ستقدمها النرويج لإكسبو والعالم في عام 2020». وستدعم مشاركة النرويج في إكسبو 2020 قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في النرويج، حيث كانت آخر مشاركة للبلاد بمعارض إكسبو الدولية في إكسبو 2010 شنغهاي.

وقال ينس أيكوس: «إن «إكسبو 2020 دبي» يتيح لبلاده فرصة لتوضح للعالم كيف أن النرويج رائدة حقيقية في التقنية والابتكار لا سيما في المجال البحري».

مضيفاً: «إن إكسبو 2020 ليس بوابة فقط إلى الإمارات والمنطقة بل هو فرصة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا التي لها أهمية، خاصة بالنسبة لخبرات بلاده في مجالات النفط والغاز والملاحة والطاقة المتجددة والتقنية البيئية».

وكان عبدالله خلفان مطر سعيد الرميثي، سفير الدولة لدى مملكة النرويج، قد التقى الشهر الماضي سعادة روي أنغيلفيك وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية وينس أيكوس، لمناقشة مشاركة النرويج في إكسبو 2020، وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.