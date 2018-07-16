النرويج تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020»

دبي (وام)
أكدت النرويج مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» لتروج لابتكارات القطاع البحري لديها وتقنياته، فضلاً عن تطوره أمام جمهور عالمي بالملايين.
وجاء تأكيد مشاركة النرويج في رسالة من إرنا سولبرغ رئيسة الوزراء النرويجية، تسلمتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، من بينس أيكوس سفير مملكة النرويج لدى الدولة.
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وقالت معالي ريم الهاشمي: «نريد لإكسبو 2020 دبي أن يكون احتفالاً بأحدث التقنيات والابتكارات، لذلك يسرنا تأكيد النرويج مشاركتها، وهي إحدى أكثر الدول عناية باستشراف المستقبل والتخطيط له».
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وقال ينس أيكوس: «إن «إكسبو 2020 دبي» يتيح لبلاده فرصة لتوضح للعالم كيف أن النرويج رائدة حقيقية في التقنية والابتكار لا سيما في المجال البحري».
مضيفاً: «إن إكسبو 2020 ليس بوابة فقط إلى الإمارات والمنطقة بل هو فرصة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا التي لها أهمية، خاصة بالنسبة لخبرات بلاده في مجالات النفط والغاز والملاحة والطاقة المتجددة والتقنية البيئية».
وكان عبدالله خلفان مطر سعيد الرميثي، سفير الدولة لدى مملكة النرويج، قد التقى الشهر الماضي سعادة روي أنغيلفيك وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية وينس أيكوس، لمناقشة مشاركة النرويج في إكسبو 2020، وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.