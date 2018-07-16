الأسهم الإماراتية ترفع مكاسبها إلى 7.9 مليار درهم خلال جلستين



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يوليو 2018 أبوظبي (وام) ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن في شهية التداول، خاصة من قبل المؤسسات، الأمر الذي عزز من مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال جلستين بمقدار 7.9 مليار درهم تقريباً. ونجحت المؤشرات العامة للأسواق في اليومين الماضيين بالصعود إلى مستويات جيدة، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.3% منذ يوم الأحد الماضي، حيث بلغ مستوى 4747 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2919 نقطة، بنمو نسبته 1% خلال فترة الرصد ذاتها. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 520 مليون درهم خلال جلستين، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 206 ملايين سهم، نفذت من خلال 3912 صفقة.