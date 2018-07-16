حاسوب جوزيه ساراماغو يزيح الستار عن يومياته

أحمد عثمان (باريس)

على الرغم من وفاة الروائي البرتغالي الشهير جوزيه ساراماغو في يونيو 2010، إلا أنه لا يكف عن إثارة دهشتنا. فقد تم الكشف خلال الأيام الأخيرة عن يومياته غير المنشورة، والمنتظر أن تصدر خلال العام الحالي في لغات عدة، وبعد عشرين عاماً من الانتهاء من كتابتها: لقد ترك حائز نوبل للآداب «الكتاب الأخير للانزاروت»، في حاسوبه، منذ عام 1998.

أصدرت مؤسسة ساراماغو تصريحاً مجلجلاً: هذه المخطوطة معروفة على نطاق واسع، ولكن، وقتما تحدث الكاتب عنها، لم يكن أحد يعرف، إن كان قادراً على الانتهاء منها أو سوف يتمها. من ناحيتها، ذكرت أرملة ساراماغو، بيلار ديل ريو، إلى أنه أشار إلى هذا النص كثيراً في سنواته الأخيرة، وحتى قبل وفاته.

من المعروف أن نشر كتاب بعد عشرين عاماً من كتابته وبمناسبة مرور عشرين عاماً على حصول ساراماغو على جائزة نوبل لا يعد من قبيل الطرف والنوادر. بالنسبة لبيلار: «صدوره بعد عشرين عاماً، يعني أن اللحظة المناسبة للكشف عن تأملاته وأسراره قد أزفت». بيد أن كل ذلك يظل «اكتشافاً عرضياً». وخلال المؤتمر الصحافي الذي صاحب تقديم الكتاب، أشارت الأرملة إلى الحيرة التي لازمت الناشرين وكذا حيرتها الشخصية، على أعتبار كونها مترجمة ساراماغو: نسى الجميع بوجه الاحتمال ولا إراديا النص.

«في نهاية فبراير، بالبحث في الحاسوب، قمت بما لم أقم به من قبل: فتحت ملفاً معنوناً «حاسوب»، وهكذا كشفت، في حيرة وبلبلة، دفتراً سادساً، في الملف. «دفتر سادس... لم يكن هناك من الأساس دفتر سادس. أعرف أن هناك نصوصاً، ولكنها غير مرتبة. فتحت الملف، ووجدت كتاباً، في السادسة صباحاً».