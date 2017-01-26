إقبال على فعاليات عروض ربيع الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تشهد مراكز التسوق الكبرى في إمارة الشارقة والمحال التجارية المنتشرة في أرجائها إقبالاً جماهيرياً كبيراً من داخل الإمارة وخارجها للاستفادة من التخفيضات الكبرى على الأسعار التي تعرضها محال البيع بالتجزئة خلال فعاليات عروض ربيع الشارقة التي انطلقت في الخامس من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل، بحسب بيان.

وساهمت العروض التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة بالإمارة، في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية في مدن الإمارة كافة، كما ساهمت في زيادة حجم مبيعات المحال المشاركة في العروض بدرجة فاقت التوقعات.

إقبال خليجي

وقال محمد سرور، مدير التسويق في مركز ميجا مول في إمارة الشارقة: «إن عدد المتسوقين في هذا العام شهد زيادة كبيرة عنه في الأعوام السابقة، وبالذات من قبل العائلات، كما لاحظنا ازدياداً ملحوظاً في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأتي عروض ربيع الشارقة بالتزامن مع موسم الإجازات في هذه الدول، وتشكل العروض عنصر جذب للسياح من دول المنطقة، للقدوم للإمارة والاستفادة من التنزيلات الكبرى على الأسعار، وهو الأمر الذي يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة بشكل كبير».