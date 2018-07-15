ساوثجيت: «الأسود الثلاثة» ليسوا من «توب 4»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، فخره الشديد ورضاه التام، رغم خسارة فريقه في مباراة تحديد المركز الثالث للمونديال من «الشياطين الحمر» البلجيكي، وقال: كان مهماً جداً أن أقول للاعبين إلى أي مدى أنا فخور بهم وبكل ما فعلوه في هذا المونديال.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب»: المنتخب الإنجليزي لم يفز طوال عشر سنوات في أي مباراة إقصائية في بطولة كبرى، رغم أنه كان يضم العديد من النجوم أصحاب الخبرة وأكثر نضجاً من لاعبي الجيل الحالي، ولكن ينبغي أن نعرف أيضاً أين نحن الآن من منتخبات العالم.. صحيح أننا في «التوب 4»، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى «التوب 4».

وتابع ساوثجيت قائلاً: استفدنا من مباراة نصف النهائي، وأيضاً من مباراة بلجيكا على المركز الثالث، وعملنا تقييماً لهما، والخبرات التي حصلنا عليها، وكذلك الفرحة التي غمرتنا بالوجود هنا كانت مهمة جداً بالنسبة للاعبين.. والآن علينا أن ننظر نحو المستقبل.

واعترف مدرب إنجلترا بأن غزو اللقب العالمي لم يكن في متناول فريقه. ولكنه استدرك قائلاً: لعبنا مباريات مهمة، وتعلمنا كثيراً من الفوز والخسارة، وسيكون مردود ذلك إيجابياً على تقدمنا، وتطور أداء المنتخب بوجه عام، ونخوض مباريات مهمة في الخريف، وهي فرصة أخرى لكي يحرز اللاعبون المزيد من التقدم، واكتساب المزيد من الخبرات، وسنحاول الاستمرار على هذا النهج بعد هذه المغامرة المونديالية الرائعة.

ورداً على سؤال بشأن مباراة بلجيكا، قال ساوثجيت: كانت مباراة مثالية، حتى وإن كان الوقت لم يسعفنا للاستشفاء والراحة من آثار موقعة قبل النهائي ضد كرواتيا، والتي امتد فيها الوقت إلى شوطين إضافيين، ولم نستطع التدريب بصورة طبيعية، ولم يكن ممكناً أن أطلب من اللاعبين ماهو أكثر من طاقاتهم.

وعن مدى ملاءمة إقامة مباراة تحديد المركز الثالث، قال: لست أنا من يقرر مدى ملاءمة إقامة مثل هذه المباراة، وهي على أية حال كانت مباراة صعبة على المنتخبين اللذين يلعبانها، لأنك كنت قريباً جداً من الوصول إلى آخر محطة، وبذلت جهداً كبيراً تريد من بعده أن تعود إلى ديارك، ولكننا نجحنا في أقل من يومين في إعادة تعبئة أنفسنا، وحددنا هدفنا بالفوز في المباراة، ولكن التوفيق لم يحالفنا.