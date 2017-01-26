الإمـارات تترشح لعضـوية المنظمة البحرية الدولية

دبي (الاتحاد)
اطلع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بحليف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على ملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية.
جاء ذلك، خلال اجتماع معاليه بمسؤولي سلطات وإدارات الموانئ البحرية بالدولة أمس بوزارة تطوير البنية التحتية بدبي.
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وتصدر جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير من قطاع النقل البحري بالهيئة على تقرير لمتطلبات جاهزية لملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية، حيث تعد المنظمة البحرية الدولية IMO هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وهي معنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. تأسست عام 1948 وكان أول اجتماع لها عام 1959 ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 70 دولة.
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