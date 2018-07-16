«التجربة الكرواتية».. درس مجاني للرياضة العربية

مراد المصري (دبي)
دون المنتخب الكرواتي لكرة القدم اسمه في سجلات التاريخ بعدما بات أصغر دولة منذ عام 1930 تنجح في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم، حيث يزيد عدد السكان عن 4 ملايين نسمة بقليل، لكنهم برهنوا على همتهم العالية وامتلاكهم مواهب توزعت في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنها اجتمعت معاً على حب الوطن ونجحت في وضعه على الخريطة العالمية بقوى هذه الأيام.
وفيما يعرف في كرة القدم أو الرياضة عموماً أن انتقاء المواهب يتقلص كلما قل عدد السكان، فإن كرواتيا برهنت قدرتها على قلب هذه المعادلة، وهي التي تضخ للقارة الأوروبية العديد من النجوم الذين ينتشرون في إسبانيا مثل مودريتش وراكيتيش وإيطاليا بتواجد ماندزوكيتش وبيرسيتش، وفي إنجلترا، حيث يلعب لوفرين وغيرها من المواهب التي تطورت معاً في مناخ رياضي ملائم للغاية في بلد ينبض بشغف الرياضة، التي تعتبر أسلوب حياة يحتذى به على الصعيد العالمي.
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وتقدم كرواتيا العديد من أمثلة النجاح الرياضي بعدد سكان قليل لكنه يمتلك شغفاً وهمة عالية، حيث نجح منتخب كرة اليد من الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية عامي 1996 و2004، وتوج بلقب كأس العالم عام 2003 وجاء وصيفاً أعوام 1995 و2005 و2009، وللمفارقة فإنه خسر نهائي عام 2009 أمام فرنسا تحديداً.
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وبالنظر لعدد السكان فإن كرواتيا ربما تشكل مصدر إحراج للملايين من العرب، حيث تمتلك في رصيدها 33 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بواقع 11 ذهبية و10 فضيات و12 برونزية، إلى جانب حضورها الدائم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وتأتي كافة هذه العوامل لتؤكد لنا أن النجاح الكروي لكرواتيا لم يتحقق وليد الصدفة، ولكنه نتج بسبب اهتمام مميز بالرياضة عموماً التي تشغل بال الكبار والصغار في دولة تجد من خلالها الأمل نحو مستقبل مشرق، وتتخذ من الرياضة أسلوب حياة أساسياً لها دون انتظار مردود مادي ضخم، ولكن من أجل إثبات الذات، فيما لم تتنافس الفرق داخل الدولة على احتكار المواهب والتنافس فيما بينها على ألقاب زائفة، ولكنها تركت المجال لهم للذهاب نحو أقوى المسابقات العالمية وصقل موهبتهم، إدراكاً منها أن تطوير المنتخبات يبدأ من الأفراد الموهوبين الذين لا يجب حبسهم في عجلة تدور إلى ما لا نهاية مثل قفص «الهامستر»، ولكن من خلال التنافس على الصعيد الدولي ومواجهة أفضل الرياضيين حول العالم ليأتي المردود كما نراه من خلال الإبداع في جميع الألعاب الرياضية.