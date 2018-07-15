محمد حامد (دبي)

جميعهم لم يتجاوزا 23 عاماً، وبينهم من لم يبدأ العقد الثاني من العمر، إلا أنهم يملكون الثقة وقوة الشخصية والموهبة والحاضر البراق والمستقبل الأكثر بريقاً، هذا هو فريق «الجولدن بويز» أو النجوم الصغار الذين توهجوا في مونديال روسيا مع مختلف المنتخبات، مما جعل صحيفة «الجارديان» البريطانية تضع تشكيلة مثالية للاعبين الصغار الذين قدموا مستويات لافتة في كأس العالم 2018، والرابط الأكبر بينهم جميعاً هو عدم تجاوز أي منهم 23 عاماً.

وبالنظر إلى أن هؤلاء النجوم خاضوا المونديال الأول في مسيرتهم الكروية، فإنهم سوف يظهرون في النسخة المونديالية القادمة وهم في قمة النضج الفني والتكتيكي والبدني، حيث لن يتجاوز أكبرهم 27 عاماً، كما أنهم يتطلعون إلى مونديال 2026، حينما يتجاوزن الـ30، مما يعني أنهم يملكون أكثر من فرصة لتحقيق أحلامهم في كأس العالم، في الوقت الذي لم يتمكن بعض الأساطير من مختلف العصور من الظهور اللائق في البطولة الكروية الأهم عالمياً، بل إن بعضهم لم يشارك أبداً في كأس العالم، مثل جورج ويا نجم ليبيريا ورئيسها الحالي، الذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكنه لم يشارك في كأس العالم.

ويمكن القول إن هؤلاء النجوم الصغار من مواليد مونديال 2018، وهو ميلاد معنوي يعني أنهم جذبوا أنظار العالم في هذا التاريخ، وأرسلوا للجميع إشارة بأنهم سوف يتألقون في النسخ المونديالية القادمة سواء 2022، و 2026، وتضم قائمة الـ«جولدن بويز» في الاحتياط المغربي أشرف حكيمي لاعب الريال المنتقل على سبيل الإعارة لبرورسيا دورتموند الألماني، وحارس تونس معز حسن، وعلى الرغم من أنهما لم يقدما الكثير، وخاصة الحارس التونسي الذي أصيب في المباراة الأولى أمام إنجلترا، إلا أنهما من العناصر الواعدة التي يمكنها أن تتألق مع المغرب وتونس في المستقبل القريب.

أوزوهو..