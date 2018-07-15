إنفانتينو يخطف الأضواء

موسكو (د ب أ)

نجح السويسري جياني إنفانتينو في جذب الأضواء إليه في أول بطولة لكأس العالم تقام تحت رئاسته للاتحاد الدولي، وظهر إنفانتينو، وعلامات الرضا تبدو على وجهه، عندما قام بتقييم المونديال الروسي، من 14 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري، حيث وصفه بأنه «المونديال الأفضل على الإطلاق».

وخطف إنفانتينو الأضواء في المؤتمر الصحفي الختامي، الذي عقد أمس الأول بالعاصمة الروسية موسكو، في ظل غياب فاطمة سامورا أمين عام «الفيفا»، وتواجد أليكسي سوروكين رئيس اللجنة المنظمة للمونديال في المقاعد المخصصة للحاضرين.

وقبل أربعة أعوام، كان السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق لفيفا، يتقاسم المنصة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مع جيروم فالكه أمين عام «الفيفا» السابق، ووزير الرياضة البرازيلي ألدو ريبيلو.

وجاء ظهور إنفانتينو بمفرده ليشير إلى أنه يتمتع بجميع الصلاحيات داخل «الفيفا» منذ انتخابه رئيساً للاتحاد عام 2016، عقب استقالة بلاتر من رئاسة «الفيفا» ومعاقبته بالمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بعدما أدين بالفساد.