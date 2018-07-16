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صحافة فرنسا:

أخيراً خضع المونديال المجنون.. نحن أبطال الكون!
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تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018

محمد حامد (دبي)

بمزيج من السعادة والفخر، احتفلت الصحافة الفرنسية عبر مواقعها الإلكترونية، بتتويج منتخب الديوك باللقب المونديالي الثاني، بعد انتظار دام 20 عاماً، فأشارت صحيفة «لو باريزيان» إلى أن المونديال المجنون خضع في نهاية الأمر للإرادة الفرنسية، ليصبح رفاق بوجبا ومبابي وجريزمان أبطال الكون، وفي تفاصيل تقريرها، أشارت إلى أن كل ما حدث في المباراة النهائية أمام كرواتيا كان مجنوناً، بداية من هدف ماندزوكيتش في مرماه، وركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفرنسا بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وكذلك خطأ لوريس الذي تسبب في هدف كرواتيا الثاني، كما أن المونديال بتفاصيله كافة كان أقرب إلى الجنون، ولكنه في نهاية المطاف ابتسم للديوك ومنحهم النجمة الثانية.

«ليكيب» عنونت: «عالم آخر»، في إشارة تعني أن منتخب فرنسا يفوز بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه، وفي تلميح يحمل معاني أخرى تتعلق بأن هذا المنتخب بتشكيلته الحالية وعناصره الواعدة أتى من عالم آخر، وسوف يتزعم الكرة العالمية لفترات طويلة قادمة، سواء في يورو 2020، أو مونديال 2022، وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أن منتخب فرنسا أعجبته لعبة انتظار المنافس، وترك المجال له للتحكم في الكرة، ثم يقوم الفرنسيون بالهجوم الخاطف لإنهاء كل شيء، فقد بلغ عدد أهداف الديوك في المرمى الكرواتي 4، في الوقت الذي تشير الأرقام والإحصائيات إلى سيطرة كرواتية، خاصة في شوط المباراة الأول.

أما «فرانس فوتبول» وعبر موقعها الإلكتروني، فأشارت إلى أن فرنسا تحقق نجمة مونديالية ثانية بعد 20 عاماً من التتويج بلقب 1998، واصفة ما حدث في موسكو بأنه يوم آخر للمجد، ورواية فرنسية جديدة، ولكن هذه المرة على الأراضي الروسية.

وفي إسبانيا، أشارت صحيفة «ماركا» إلى فرنسا تمكنت من غزو العالم دون أن تكون في حاجة إلى إمبراطور واحد، بل هي تملك فريقاً متكاملاً، يجمع بين عضلات بوجبا، ومهارة جريزمان، ووصف الصحيفة منتخب فرنسا بأنه كيان يتكون من الجرانيت، في إشارة إلى القوة والصلابة الفرنسية في الخطوط والمراكز كافة.

أما صحيفة «جلوبو» البرازيلية، فأشارت إلى أن فرنسا خطفت نجمة جديدة من السماء الزرقاء، في إشارة إلى لون قميص المنتخب الفرنسي، مضيفة أن النهائي شهد إثارة تفوق الخيال، سواء بالهدف العكسي، أو اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، وكذلك اقتحام أرض الملعب من جانب بعض المشجعين، وأيضاً بالنظر إلى تفاعل الرئيس الفرنسي، ورئيسة كرواتيا مع أحداث المباراة، والأمطار التي هطلت في لحظات التتويج. ... المزيد
     
 

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