مودريتش أحسن لاعب ومبابي أفضل ناشئ

موسكو (أ ف ب)

اختير قائد المنتخب الكرواتي لكرة القدم لوكا مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم في كرة القدم 2018، والفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب ناشئ، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد تتويج فرنسا باللقب على حساب كرواتيا.

إلى ذلك، اختير حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في البطولة التي أحرزت فرنسا لقبها بفوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وفاز المنتخب الإسباني بكأس اللعب النظيف.

وودع المنتخب الإسباني منافسات البطولة من دور الستة عشر بعد خسارته أمام المنتخب الروسي 3 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وخاض المنتخب الإسباني أربع مباريات في البطولة، وحصل على إنذارين فقط، وارتكب لاعبوه 34 خطأ فقط. وكان المنتخب الكولومبي هو الفائز بجائزة اللعب النظيف في مونديال 2014 الذي أقيم بالبرازيل.