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هنأ المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم

محمد بن زايد: كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة
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تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنتخب الفرنسي على الفوز بلقب كأس العالم في نسخته الـ21 عقب الفوز على كرواتيا، وقال سموه في «تغريدة» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم 2018، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار، كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة».

     
 

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