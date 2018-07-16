منتخبنا يبدأ مشواره في «عربية شباب السلة» اليوم

القاهرة (الاتحاد)

يدشن منتخبنا الشاب لكرة السلة أمام نظيره التونسي، مساء اليوم، أولى مبارياته في بطولة شباب العرب 17 لكرة السلة التي انطلقت أمس في مجمع الصالات باستاد القاهرة، بمشاركة سبعة منتخبات هي الإمارات ومصر والبحرين وتونس والجزائر والسودان والأردن، ويلتقي في نفس اليوم الأردن مع السودان والبحرين مع مصر.

وغاب منتخبنا عن اليوم الأول نتيجة للقرعة التي أدارت ظهرها له وأجبرته على خوض ست مباريات متلاحقة دون توقف، الأمر الذي دفع براشد النقبي مدير المنتخب إلى الإعراب عن أسفه للنتائج التي آلت إليها القرعة والتي تسببت في هذا الضغط الذي يواجهه منتخبنا الشاب، خاصة أنه تنتظره مهمة آسيوية في تايلاند الشهر القادم متمثلة بنهائيات القارة على مستوى الشباب.

وحاول النقبي إقناع اللجنة الفنية المشرفة على البطولة بتوزيع الفرق على مجموعتين بدلاً من مجموعة واحدة، حتى يتسنى للمنتخبات المشاركة الحصول على راحة كافية بدلاً من الوقوع في ضغط المباريات، لكن اللجنة رأت أن نظام المجموعة الواحدة يوفر الاحتكاك المطلوب ويتيح للجميع الاستفادة الفنية، خاصة في ظل مشاركة بعض المنتخبات في الاستحقاقات القارية مثل الإمارات والبحرين.

ويلعب المنتخب مباراته الثانية مع نظيره المصري الثلاثاء والسوداني الأربعاء، والجزائري الخميس والأردني الجمعة، ثم يختتم مشواره في الدور التمهيدي بلقاء البحرين السبت، على أن تحصل المنتخبات على راحة الأحد استعداداً لخوض نصف النهائي والذي سيلتقي فيه الأول مع صاحب المركز الرابع، والثاني مع الثالث والفائزان يلتقيان في النهائي، وكانت الجولة الأولى قد جمعت البحرين مع تونس والسودان مع الجزائر ومصر مع الأردن.

وكانت قرعة البطولة قد أقيمت مساء أمس الأول في فندق الجلاء، بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، رئيس الاتحاد المصري، وعبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد السعودي، وعبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي، وعوض سامي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، وشريف أحمد زكي مدير الاتحاد، ومحمد فتحي عضو الاتحاد المصري ومدير البطولة.

وأثنى عوض سامي مدير العلاقات العامة على الجهد الذي يقوم به رئيس الاتحاد العربي والذي أدى إلى انتظام المسابقات والدورات المختلفة، سواء كانت على مستوى المدربين أو الحكام، في المقابل بدأ مدير الاتحاد العربي شريف أحمد زكي مهامه الجديدة بمقر الاتحاد العربي في القاهرة، على يقوم بمهامه الأخرى في الإمارات خلال البطولات التي تقام على أرضها، أبرزها بطولة دبي الدولية التي تحتفل في شهر فبراير القادم بعيدها الثلاثين.

يرأس وفد الإمارات في البطولة عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، ويضم الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، والمدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم ومساعده جاسم عبدالرضا ومدير المنتخب راشد النقبي، بالإضافة إلى 12 لاعباً، وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب خاض تجربتين في القاهرة مع فريق الأهلي المصري تحت 20 سنة انتهت بفوز الأخير 77-65، والثانية مع منتخب شباب مصر وانتهت لصالح أصحاب الأرض 67-38.