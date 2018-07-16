مصبح رئيساً لشركة كرة القدم في الشارقة

رضا سليم (الشارقة)

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة سالم عبيد الشامسي، اجتماعه الأول مساء أمس بمقر النادي عقب إصدار قرار التشكيل الجديد، حيث دشن المجلس الجديد المرحلة المقبلة بتوزيع الحقائب الإدارية، حيث يتولى محمد بن هندي منصب نائب الرئيس، ومحسن مصبح رئيسا لشركة الشارقة لكرة القدم ومحمد عبيد الحصان رئيس شركة الألعاب الجماعية وسليمان الهاجري رئيس شركة الألعاب الفردية، وإبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني وناصر بن عفصان المدير التنفيذي للنادي، وعضوية محمد بوزنجال وسعيد مطر فيروز.

وبدأ سالم الشامسي الاجتماع بتقديم الشكر إلى جميع الكوادر الإدارية والفنية ومن عمل في النادي على مدار العام، والذين سعوا بكل قوة من أجل وضع النادي على منصات التتويج، كما وجه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم الكبير الذي يقدمه للنادي والتعاون المثمر مع إدارة النادي.

ووجه محمد بن هندي نائب رئيس النادي الشكر إلى جميع الأعضاء السابقين الذين خدموا النادي في الفترة الماضية، وما قدموه من جهد ورحب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وقال: «هذه مرحلة جديدة في تاريخ النادي، والجميع يسعى من أجل خدمة النادي والمرحلة الماضية كانت عمل مؤسسي من الدرجة الأولى، والنتائج كانت جيدة، ورغم أننا كنا نؤسس للنادي إلا أن النتائج والإنجازات كانت غير مسبوقة بجهد الجميع، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

ونوه إلى أن النادي مر بمرحلة تقييم شامل للمرحلة السابقة، وما قمنا به من عمل، وكانت هناك أهداف استراتيجية، نسعى لتحقيقها والآن لدينا نقلة أخرى في مسيرة النادي علينا أن نبذل فيها كل الجهد من أجل تحقيق الأهداف المرسومة من أجل إرضاء جماهير الملك الشرقاوي.

وأكد محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع والعمل من أجل الوصول بالنادي إلى المكانة التي نسعى إليها جميع، مشيرا إلى أن النادي وجماهيره في قالب واحد وسنعمل يدا واحدة في مجلس الإدارة لتحقيق أهدافنا.