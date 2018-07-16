قمة أميركية روسية في هلسنكي اليوم ولا توقعات كبيرة

لندن، عواصم (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سقف توقعاته منخفض إزاء لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الاثنين بعد أيام من توجيه هيئة محلفين اتحادية اتهامات إلى 12 ضابطاً في المخابرات الروسية باختراق شبكات كمبيوتر تابعة للديمقراطيين قبل انتخابات 2016.

وأثارت القمة، التي تأتي في أهم لحظة فارقة بالنسبة للغرب منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، قلق بعض الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين يخشون من أن يسعى بوتين لاتفاق كبير من شأنه تقويض الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الذي يستعد للقمة بلعب الجولف في ملعبه الخاص في ترنبري على الساحل الغربي لاسكتلندا، في حديث لشبكة (سي.بي.إس) إن الاجتماع مع بوتين لن يسفر عن «أي شيء سلبي». وأضاف «أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة». وتابع»لست ذاهباً بتوقعات كبيرة».

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات يوم الجمعة إلى 12 ضابطاً في المخابرات الروسية فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر للحزب الديمقراطي في 2016 في الاتهام الأكثر تفصيلا حتى الآن من الولايات المتحدة لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الجمهوري دونالد ترامب.