اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وإرهابيين في درنة

درنة (وكالات)

شهدت مدينة درنة مواجهات «عنيفة» طيلة الـ48 ساعة الماضية بين قوات الجيش الوطني الليبي وجيوب التنظيمات الإرهابية التي تتحصن بسوق الظلام وشارع المغار.وقالت مصادر محلية وعسكرية متطابقة في درنة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم للجيش الليبي الذي يداهم المواقع التي يتحصن بها مقاتلو «التنظيمات المسلحة».

وأكدت المصادر، مقتل جنديين اثنين خلال المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن «الجيش يتقدم ببطء بسبب القناصة وتحصن المجموعات المسلحة في بيوت المواطنين بشارع المغار المؤدي إلى المدينة القديمة». وأعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مساء الخميس 28 يونيو الماضي، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات المسلحة، في خطاب مسجل بثته منصات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.