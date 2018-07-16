علاوي يطرح مخرجاً من «أخطر أزمة في العراق»

بغداد (وكالات)
دعا زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، معتبراً ذلك «آخر محاولة لمعالجة أوضاع البلاد». وقال بيان للمكتب الإعلامي لزعيم «الوطنية» أمس، «يمر العراق بأزمة لربما هي الأخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الإشكالات والطعون».
وأضاف «نظراً للتداعيات الحاصلة إضافة إلى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد وأربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة». وقال علاوي وهو رئيس أسبق للحكومة العراقية، «إن حكومة الإنقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة أوضاع البلاد المتأزمة، على أن تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وإيجاد الحلول الفورية لأبرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله إلى حالة تطمئن كل مواطن عراقي».
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