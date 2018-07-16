علاوي يطرح مخرجاً من «أخطر أزمة في العراق»

بغداد (وكالات)

دعا زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، معتبراً ذلك «آخر محاولة لمعالجة أوضاع البلاد». وقال بيان للمكتب الإعلامي لزعيم «الوطنية» أمس، «يمر العراق بأزمة لربما هي الأخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الإشكالات والطعون».

وأضاف «نظراً للتداعيات الحاصلة إضافة إلى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد وأربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة». وقال علاوي وهو رئيس أسبق للحكومة العراقية، «إن حكومة الإنقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة أوضاع البلاد المتأزمة، على أن تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وإيجاد الحلول الفورية لأبرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله إلى حالة تطمئن كل مواطن عراقي».

من جانب آخر، كشف الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، أمس، أنه من المقرر أن يجتمع مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» اليوم لإعداد مسودة للمفاوضات مع الأطراف السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وقال مسؤول العلاقات الوطنية والعراقية في الحزب الديمقراطي علي حسين في بيان صحفي، «من المقرر أن يجتمع الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاثنين في أربيل لإعداد مسودة للمفاوضات مع الأطراف السياسية في بغداد». وأضاف حسين أن الحزبين الكرديين اتفقا على إجراء المفاوضات مع الأطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بوفد وبرنامج موحد، مشيراً إلى أن «الحزبين يحاولان إيجاد آلية لمنع خرق الاتفاقيات». وفي 3 يوليو الحالي، انطلقت، عمليات إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي لصناديق الاقتراع المشكوك فيها، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.