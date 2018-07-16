«الهلال» تغيث أهالي المناطق النائية في أبين

أبين (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، 800 سلة غذائية في قرى ومناطق ووديان مديرية «خنفر» في محافظة أبين، وذلك في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء في المناطق المحررة. وقال خالد إبراهيم عمر، منسق الهيئة في المحافظة، إن عملية توزيع السلال الغذائية، تأتي كحلقة في سلسلة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة لإغاثة الأشقاء في اليمن، عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر.

وفي هذا الصدد، شدد على التزام الهيئة بالمزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية التي من شأنها مساعدة السكان على تجاوز هذه الظروف، والتخفيف من معاناتهم الحياتية، عبر توفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية. وأشار إلى أن عملية توزيع السلال الغذائية، ستشمل عدداً من التجمعات السكانية في مديرية «خنفر»، وسيستفيد منها المئات في مناطق «القرنعة والنوبة الخاملة والنش والمسيمير ووادي القرنعة»، إضافة إلى مدينة «جعار» وضواحيها، حيث سيستفيد منها نحو 2500 شخص.

من ناحيتهم، عبر المستفيدون في مناطق «النوبة» و«وادي القرنعة» عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للدعم الإماراتي المتواصل تجاههم، ودوره في دعمهم لتلبية متطلبات الحياة الضرورية، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عنهم، وتيسير أوضاعهم، منوهين إلى أن هذه الجهود ليست بالغريبة على حكومة وشعب الإمارات.