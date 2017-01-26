سميرة لملاكة.. أمينة على كنز التطريز المغربي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عندما بدأت المغربية سميرة لملاكة هوايتها في التطريز والأشغال اليدوية لم تتوقع أن صيتها سيصل إلى العالم، وأنها ستشارك في معارض الصناعة التقليدية الأكثر شهرة، فقد أنشأت لملاكة «تعاونية» لاحتضان النساء ذوات الدخل المحدود والأرامل لتصبح فيما بعد من أشهر التعاونيات، التي تنتج المطرزات والمشغولات اليدوية الخاصة بالبيت وملابس النساء وتجهيز العروس، معتبرة نفسها وصية على حرفة التطريز التقليدي المغربي.

نواة الفكرة

في حي العكاري بالرباط أسست لملاكة نواة «تعاونية» التيسير (مشروع صغير برأس مال بسيط)، بدأت عائلية، ونحو العالم انطلقت، وبالإضافة إلى نشاطها في «التيسير»، الحاصلة على شهادة الجودة خاصة، كونها تعمل وفق معايير عالمية، قدمت لملاكة دورات تدريب لأفراد الجالية المغربية في فرنسا، كما قدمت دورات في المناطق الجبلية المغربية، وشاركت أيضا في برنامج «هن» بقناة الحرة التي زارت التعاونية واطلعت عن قرب على الأعمال اليدوية التي تقوم بها النساء. وتقول لملاكة، التي كرمتها كندا ضمن أفضل المشاريع الصغيرة: «أسست تعاونية في البداية لوضع عملنا العائلي في إطاره الصحيح، وتحقيق مكاسب، لكن سرعان ما توسعنا وأصبحنا نشارك في بلجيكا، وفرنسا، وإنجلترا، وعديد من الدول الأخرى التي نتقاسم معها التجارب نفسها». ولملاكة، التي شاركت في فعالية «المغرب في أبوظبي»، الذي اختتمت فعالياته الشهر الماضي، أصبحت واحدة من أكثر النساء إلهاما للباحثات عن مشاريع تحقق أرباحا وتروج بضاعة عريقة.

ونشأت لملاكة في بيت يمتهن التطريز وأشغال الصناعة التقليدية بكل حرفية، حيث كانت تجتمع الأم والخالات والأخوات على نسج أجمل اللوحات على المفارش والمخدات والملابس النسائية والشراشف والأغطية، فتشربت الصنعة وهي ماتزال على مقاعد الدراسة، وسرعان ما شغفت بها. ولاحظت لملاكة أن آليات تسويق منتجاتهن لم تستند إلى خطة مدروسة ما كان يهدر الجهد والوقت فضلا عن المال، الأمر الذي دفعها إلى البحث في الموضوع والاتجاه نحو التأطير الصحيح، فأنشأت تعاونية بسبع عضوات.