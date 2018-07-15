سهم «المتكاملة» يتصدر قيم التداول في بورصة الكويت

الكويت (رويترز)

استحوذ سهم الشركة المتكاملة على أعلى قيمة تداولات في بورصة الكويت أمس، في أول جلسة له بعد إدراجه، وبلغت قيمة التداولات على سهم المتكاملة 13.28 مليون دينار من إجمالي 21.55 مليون دينار للسوق عموماً، وهبط سهم المتكاملة إلى 843 فلساً بحلول الساعة 0701 بعد أن فتح على 900 فلس.

وبلغ حجم أسهم الشركة المتداولة نحو 15 مليون سهم من إجمالي تداولات 56.5 مليون سهم في البورصة، ويعد الإدراج هو الأول بعد ترقية فوتسي راسل للبورصة الكويتية إلى مرتبة السوق الناشئة والأول بعد إعادة هيكلة السوق وتقسيمها إلى ثلاثة أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدراج تتسم بالمرونة.

وتم تأسيس الشركة في 2005 ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار وتعمل في النقل اللوجستي وتشغيل المعدات الثقيلة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية ولها عمليات في الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة.