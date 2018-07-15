الإمارات أكثر دول العالم ابتكاراً وحرصاً على تطبيق مفاهيم المدن الذكية

حسام عبدالنبي (سنغافورة)

تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً وحرصاً على تطبيق مفاهيم الخدمات الذكية ما جعلها تأتي ضمن المراكز الأولى في مؤشرات المدن الذكية، حسب هاني فام، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية لشراكات المشاريع وتطوير حلول المؤسسات، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن الإمارات دائماً ما حرصت على استخدام المعايير العالمية القابلة للتطبيق في جميع دول العالم، ويجب عليها أن تحرص على تطبيق النهج ذاته في دبي كمدينة ذكية متطورة، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال، يجب أن تكون حلول الدفع في دبي كمدينة ذكية (مفتوحة) ومتوافقة مع معايير الدفع في أي مكان في العالم، مثلما حرصت هيئة الطرق والمواصلات على قبول الدفع الإلكتروني في وسائل النقل العام والتاكسي.

وحدد فام، خلال حديثة لـ «الاتحاد»، خمسة نصائح أساسية يجب على الدول اتباعها للتطبيق الصحيح لمفهوم المدن الذكية، أولها أن يتم اتباع أحدث المعايير العالمية المطبقة للمدن الذكية الموجودة في العالم، وعدم السعي لوضع معايير محلية قد تجعل المدينة متأخرة عن العالم لمدة 10 سنوات.

وقال إن النصيحة الثانية هي استخدام التكنولوجيا المطبقة بالفعل في المدن الذكية، دون العمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تكون مكلفة على المدى الطويل.

وأضاف أن التطبيق الصحيح لمفهوم المدينة الذكية يتطلب إيجاد منصات لإدارة الهوية، والعمل على استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة في كل القطاعات والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين والزائرين من أجل اتخاذ القرارات بطريقة سليمة، موضحاً ذلك بتجربة اتبعتها البحرين من خلال تشجيع الشباب على رصد المشكلات الموجودة في المدينة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تعرف الحكومة تلك المشكلات وتعمل على حلها، ثم تعرض الصور الخاصة بتلك المشكلة «قبل» و «بعد» حلها.