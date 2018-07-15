«الدار» تنجز مشروع «ممشى السعديات» العام المقبل

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة الدار العقارية عن تقدم الأعمال الإنشائية لمشروع ممشى السعديات، متعدد الاستخدامات، والذي يمتد على مساحة 1.4 كم في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، تمهيداً لتسليم المشروع العام المقبل.

وقال مصدر مسؤول بشركة الدار لـ«الاتحاد»، إن المشروع يوفر نحو 461 وحدة سكنية، إضافة إلى المساحات القابلة للتأجير للاستخدام كمطاعم أو محال تجارية، موضحاً أن الأعمال في وحدات التجزئة بالمشروع وصلت إلى المراحل النهائية، حيث يجري إعدادها للتأجير، مع عرض الشقق الجاهزة خلال الربع القادم.

ووقعت شركة الدار العقارية مؤخراً، اتفاقية للاستحواذ على محفظة من الأصول العقارية المملوكة لشركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.7 مليار درهم. وتتضمن الصفقة استحواذ «الدار» على أصول عقارية في وجهات رئيسة تتركّز في جزيرة السعديات، وتتضمن 14 مشروعاً من المشاريع التشغيلية في مختلف القطاعات.

وعلى صعيد متصل، كشفت «الدار» عن اكتمال أعمال الهندسة والهيكلة بشكل كبير في جواهر السعديات، حيث حققت أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية تقدماً ملحوظاً.