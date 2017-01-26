6 حركات لتخفيف آلام الرقبة

أبوظبي (الاتحاد)

ترتبط معظم آلام الرقبة بالعمر، وللمساعدة على منع آلامها يجب الحفاظ على توازن الرأس على العمود الفقري ضد الجاذبية، وفقاً لنصائح موقع «ثقف نفسك»، الذي يقدم بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومي تساعد على تقليل مشاكل تلك الآلام:

1. إذا كنت تجلس لفترات طويلة على جهاز الكمبيوتر، يجب الحفاظ على وضع الرأس مائلاً إلى الوراء على العمود الفقري، للحد من ضعف فقرات الرقبة.

2. ضبط المكتب وكرسي الكمبيوتر على مستوى العين، وينبغي الجلوس بشكل صحيح على الكرسي باستخدام مسند الكرسي لوضع الذراعين وتخفيف الحمل على الرقبة.

3. تجنب تثبيت الهاتف بين الأذن والكتف عند التحدث، خصوصاً إذا كنت تستخدم الهاتف كثيراً، وعليك استخدام سماعة الرأس.

4. إذا كنت تعمل على مكتب لفترة طويلة، عليك تحريك عضلاتك عن طريق تحريك الكتفين صعوداً وهبوطاً، وسحب لوحي الكتف معاً ثم الاسترخاء، ثم سحب الكتفين إلى أسفل وتحريك الرأس على كل جانب لتمتد عضلات الرقبة.

5. لتحقيق التوازن الأساسي عليك تمديد عضلات جدار الصدر وتقوية العضلات حول الكتف والظهر لتعزيز توازن دعم الرقبة.

6. تجنَّب النوم على البطن لأن هذا يسبب ضغطاً على الرقبة، وعليك اختيار وسادة تدعم المنحنى الطبيعي للرقبة.