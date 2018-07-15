آلية مشتركة للتعامل مع سلع «الإدخال المؤقت»

أبوظبي(الاتحاد)

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة دبي ودوائر الجمارك المحلية، في اجتماع عقد بدبي مؤخراً، آلية معاملة السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت في ظل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ودور الجمارك والضرائب في تطبيق الضريبة وتحصيل نسبة الضمان المقرر في الاتفاقية في حالة المخالفات.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وآلية التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضمان في ضوء أفضل الممارسات العالمية بما يضمن حقوق الدولة والتجار على حد سواء.

وقال محمد بوعصيبة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن وجود قواعد جمركية وضريبة واضحة للتجار والمستوردين يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن كونه من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المحورية في تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة في الدولة وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت على اتفاقية إسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً لالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.

وأوضح أن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية عليها، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة.

ولفت المدير العام إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أهمية التعاون المشترك في تحصيل الضمان على السلع الواردة والتي تخضع لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.