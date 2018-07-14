اكتشاف ورشة تحنيط غرب القاهرة

القاهرة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الآثار المصرية أمس عن كشف ورشة تحنيط وعدد من المومياوات الفرعونية في منطقة سقارة في الجيزة غرب القاهرة.. وقالت الوزارة في بيان إن البعثة المصرية الألمانية نجحت بالكشف عن ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود إلى الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين «664-404 قبل الميلاد».

وحصل هذا الاكتشاف أثناء المسح الأثري في منطقة مقابر العصر الصاوي الموجودة جنوب هرم أوناس في سقارة، كما عثرت البعثة على قناع مومياء مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة كان يغطي أحد المومياوات، وقال رئيس البعثة رمضان بدري، إن القناع يخص كاهناً من العصر الصاوي ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد.

وأشار إلى أن هذه الورشة التي كانت تشهد عمليات تحنيط الجثث هي منشأة ذات تخطيط معماري مستطيل من الطوب اللبن وأحجار جيرية.