عرض مذهل بالأضواء على واجهة برج خليفة

أحمد النجار (دبي)

توجهت أنظار العالم، أمس، إلى واجهة برج خليفة، الذي تحول إلى شاشة عملاقة، بثت عرضاً ضوئياً خاصاً، بتوقيع فرقة البوب الشهيرة «إكسو»، اعتمد على شاشات ذكية تنتج الضوء بتقنيات مبهرة لتصنع أجواءً ساحرة في ساحة البرج، وغمرت القلوب والحواس بملحمة فنية ملهمة.

واستمر العرض نحو 3 دقائق، جذب خلالها أعداداً كبيرة من الزوار والمتسوقين والعائلات، حيث حرص الجميع على التواجد قبل الحدث بساعتين، وكانت غالبية الجمهور من أبناء الجالية الكورية والصينية، وتضم الفرقة 12 عضواً موزعين إلى مجموعتين، هما إكسو كي، وإكسو إم، ويغنون باللغة الصينية، وكانت الفرقة قد ظهرت في عام 2012، عقب عام من تأسيسها.

والفرقة متخصصة في ألوان الغناء الشعبي، إلى جانب الغربي، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقدم عرضاً على واجهة أعلى برج في العالم، بعد عرض أغنيتها الشهيرة «باور» التي حققت انتشاراً ونجاحاً واضحين عند إطلاقها في دبي منتصف يناير الماضي، على خلفية إيقاعات المياه الراقصة في نافورة دبي.