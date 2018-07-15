بعثة الجزيرة تصل إلى معسكر هولندا

أمين الدوبلي (أبوظبي)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة أمس إلى مدينة فينلو الهولندية، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

وضمت البعثة 28 لاعباً هم علي خصيف، وخالد السناني، وعبد الرحمن العامري، وعادل أبوبكر حراس المرمى، ومحمد فوزي، وسالم راشد، وفارس جمعة، ومسلم فايز، وسالم العيدي، وخليفة الحمادي، ويوسف عبد الكريم، وعبد الله فيصل، ومحمد العبدولي، ومحمد العطاس، ومحمد جمال، ويعقوب الحوسني، وسالم علي، وعبد الله رمضان، وأحمد محمود، بودر الشبيبي، وسيباستيان سياني، وإيرنست أسانتي، وليوناردو رودريجيز، وخلفان مبارك، وماجد لافي، وأحمد ربيع، وأحمد العطاس، وعلي مبخوت، لتضم 3 لاعبين أجانب في انتظار تحديد موقف البرازيلي رومارينهو إما بالبقاء واللحاق بالبعثة، أو باستبداله بلاعب آخر.

وسوف تبقى بعثة الجزيرة في مدنية فينلو لمدة أسبوعين يتدرب خلالهما الفريق على فترتين يومياً، ويخوض 3 تجارب، فيما ينتقل في الأسبوع الأخير إلى مدينة واينيجين لقضاء أسبوع فيها والمشاركة في مباراتين وديتين.

وتعود البعثة إلى أبوظبي يوم 5 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، وللاستعداد للمواجهة المرتقبة التي تجمع فخر أبوظبي بشقيقه النصر السعودي يوم 13 أغسطس بملعب فيصل بن فهد في جدة، ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.