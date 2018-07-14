«الشارقة الرياضي» يطلع على خطط «خورفكان للمعاقين»

الشارقة (الاتحاد)

اطلع عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على خطط واستراتيجيات نادي خورفكان للمعاقين خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال زيارة‏‭ ‬وفد ‬إدارة ‬النادي ‬برئاسة ‬الدكتور ‬عبد ‬الرزاق ‬أحمد ‬بني ‬رشيد، ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي، ومحمد ‬عبد الرحمن ‬القواضي، ‬نائب ‬رئيس ‬النادي، ‬وعدد ‬من ‬أعضاء ‬مجلس ‬الإدارة لمقر ‬المجلس.

وتناول اللقاء مختلف المشاركات الخارجية لأبطال النادي، والتحضير للمعسكرات التي سينخرط فيها اللاعبون تأهباً لأجندة البطولات المقبلة، ومن واقع الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي بالنادي لما يقوم به من دور ورسالة رياضية كبيرة على مستوى الإمارة، حيث طرح

الدكتور ‬عبد ‬الرزاق ‬أحمد ‬بني ‬رشيد، ‬التحديات التي تنتظر النادي في المرحلة المقبلة، والتأكيد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة.

وأشاد عيسى هلال الحزامي بالجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع، مثمناً عمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز المساعد من إداريين وفنيين، وحرص الجميع على تطوير النادي في ظل الإمكانات المتاحة، ونجاح النادي عبر نجومه والمواهب الزاخرة به من اللاعبين واللاعبات في حصد الألقاب وتشريف الدولة، مؤكداً حرص المجلس على دعم النادي من مختلف الأوجه، والمساعدة على تذليل جميع الصعاب والمعوقات التي تواجهه.

وأشار إلى أن النادي منارة رياضية مشرفة، ويحظى أيضاً باهتمام كبير من قبل المجلس، وحث إدارة النادي على المزيد من العمل الذي يصب في إطار رفع راية النادي لتحقيق البطولات، متمنياً أن يمضي النادي قدماً في الارتقاء بالمستويات في الارتباطات المقبلة التي تنتظره، مؤكداً تقدير المجلس للدور الكبير الذي يقوم به النادي على المستوى الرياضي، وخطط مجلس الإدارة الرامية إلى التطوير في كل موسم، والاهتمام بإعداد اللاعبين على أفضل شكل، وتجهيزهم للمشاركة في بطولات الموسم الجديد داخلياً وخارجياً، خاصة أنه يمثل الإمارة في المقام الأول.

من جانبه، ثمن الدكتور عبد الرزاق، رشيد اهتمام ودعم مجلس الشارقة الرياضي للنادي، مؤكداً حرص النادي على السير، وفق استراتيجية هادفة، تعمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وأضاف: «هذا الاهتمام تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، ينعكس بدوره على مسيرته الرياضية، وضرورة ترجمة المجهودات المبذولة إلى نتائج مشرفة على مستوى البطولات التي يشارك فيها النادي»، مؤكداً العمل على تهيئة الأجواء للاعبي النادي لتقديم أفضل المستويات والظفر بالألقاب التي ستنافس عليها فرق النادي.