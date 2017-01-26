شركات التوصيل.. خدمة أربع عجلات

سامي جبران- أبوظبي (الاتحاد)

النساء بطبيعتهنّ يحببن التسوق باعتباره أحد الأنشطة الترفيهية، ولا يخجلن من التعبير عن ذلك في استطلاعات الرأي، ورغم ذلك تلجأ نساء نظرا لضيق الوقت إلى شركات التوصيل، التي تقوم بالدور الكامل، فما عليها سوى الاتصال بالشركة وتدوين طلباتها، حتى وصل الأمر إلى الخضراوات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى احتياجات المنزل من الألبان والأجبان.

وتتم الطريقة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني، وتقديم الطلبات مع تدوين العنوان.

ومن باب التجربة طلبت سعاد عبيد (موظفة) من إحدى شركات التوصيل عددا من الاحتياجات المنزلية من بينها الخضراوات.

إلى ذلك، تقول «لعدم قدرتي على الذهاب إلى السوبر ماركت، وجدت الاتصال بشركة توصيل لطلب الفواكه والخضراوات والأجبان الوسيلة الأفضل والأسهل، فتدوين ما أحتاجه من مواد التنظيف بالإضافة إلى المخبوزات والمعلبات وغيرها من مستلزمات البيت أزاحت عني هّم التسوق، فكل تلك الطلبات تصلني إلى باب منزلي، مقابل مبلغ مالي».ولم تتردد صفية الحوسني (ربة بيت) بالاتصال بشركة توصيل لتطلب ما تحتاجه من فواكه وخضراوات وأشياء أخرى تحتاجها فمع وجود الازدحام وعدم التفرغ بات التسوق الإلكترونيّ جزءا من حياتها اليومية، مشيرة إلى أنه عملية ممتعة جدًا لمن يحسن التعامل معها فقد وفرت الوقت والجهد عليها.