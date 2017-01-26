115 ألف متابع لصفحة «نصف بصلة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل حساب «نصف بصلة في كيس» على 115 ألف متابع على «تويتر» حتى الآن منذ فتح الحساب في 20 يناير الحالي، بل تتزايد أعداد المتابعين له كل يوم.. على عكس المعتاد، حيث يحتاج صاحب الحساب الكثير من الجهد لحشد عدد كبير من المتابعين.

وورد سؤال على الموقع الإلكتروني etro وتتوالى الإجابات: لماذا يضغط الناس على زر المتابعة لصفحة «نصف بصلة في كيس»؟ لكن لم توضح الإجابات السبب، غير أن أصحاب الحساب كتبوا في تغريدة من طاولة المطبخ: «نرغب في الحصول على متابعين أكثر من حساب realDonaldTrump»، وأشاروا إلى أنهم يسجلون ملاحظات مثيرة للانتباه حول الحياة في أميركا.