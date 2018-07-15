الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

أبوظبي، أسلام أباد(وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس الأول مشاركين في حملتين انتخابيتين بمحافظة ماستونج في إقليم بلوشستان وبلدة بنو بإقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي في باكستان وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذين العملين الإرهابيين.. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع جمهورية باكستان في مواجهة العنف والإرهاب.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن دول العالم واستقراره واجتثاثها من جذورها.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي الإمارات ومواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق وذوي الضحايا.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.