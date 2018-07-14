جيش الكويت: الأوضاع الأمنية طبيعية



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 الكويت (د ب أ) أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية شأن داخلي لدولة الجوار. وقالت رئاسة الأركان، في بيان أمس إن «الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار، وأن ما يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ما هو إلا إجراءات احترازية». وأضافت أن «رئيس الأركان يرافقه عدد من القيادات العسكرية للأجهزة الأمنية في الدولة، قام بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية للبلاد للوقوف على جاهزية القوات وعلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش الكويتي». وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب الظروف الأمنية. وتشهد محافظة النجف العراقية تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون أمس باقتحام مبان حكومية منها مطار النجف إضافة إلى قيامهم بحرق مقار أحزاب سياسية في المحافظة.