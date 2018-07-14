الصومال: 7 قتلى في هجوم على القصر الرئاسي

مقديشو (وكالات)

تعرض القصر الرئاسي في مقديشو، أمس، لهجوم بسيارتين مفخختين فُجرتا على مقربة منه، بفارق لحظات، قبل أن يحاول مسلحون اقتحام المبنى شديد التحصين، في هجوم فاشل أوقع 7 قتلى، بينهم ثلاثة قتلى في صفوف المهاجمين، وعدداً من الجرحى المدنيين، وتبنّته حركة الشباب الإرهابية الموالية للقاعدة. وقال المسؤول الأمني الكبير في مقديشو عبد الله أحمد إن سيارة محملة بالمتفجرات، انفجرت أمام حاجز أمني قريب من القصر الرئاسي، فيما انفجرت أخرى مماثلة أمام حاجز أمني قرب مدخله الرئيس، ولم تمض لحظات حتى حاول مسلحون اقتحام المبنى، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، وتبادل إطلاق النار معهم، ما تسبب في مقتل ثلاثة مهاجمين.

وأضاف: «قتل ثلاثة مهاجمين، وانفجرت سيارتان مفخختان. ليس لدينا تفاصيل أخرى»، مكتفياً بالإشارة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة العديد من المدنيين بجروح، دون تحديد عددهم. وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية، في المقابل مقتل «سبعة أشخاص على الأقل»، وفقاً لما أفادت به مصادر شرطية للوكالة. وأعلنت الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم من خلال راديو الأندلس. وقال ضابط الشرطة، أحمد بشاني، إن سبعة مدنيين على الأقل أصيبوا بجروح، مضيفاً أن بعض الضحايا في حالة حرجة. كما جرح خمسة من أفراد قوات الأمن.

وأضاف «عدد الضحايا مرشح للارتفاع». وتابع «انفجرت أول سيارة ملغومة عند أحد بوابات المقر الرئاسي في مقديشو قبل أن يحاول عدد من المسلحين المدججين بالسلاح اقتحامها». وذكر أن انتحارياً فجر السيارة، بينما انفجرت السيارة الثانية عن بعد. وتقوم حركة الشباب التي تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال، بشن هجمات منتظمة على المباني الحكومية والفنادق الراقية في مقديشو. وقُتل 14 شخصاً عندما قصف مسلحو حركة الشباب الإرهابية، وهاجموا وزارة حكومية في وسط العاصمة الصومالية نهاية الأسبوع الماضي.