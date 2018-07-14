باريس تنفي دفع أي فدية للانقلابيين



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 عدن (وكالات) نفت السفارة الفرنسية لدى اليمن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دفع مبلغ مالي كبير لميليشيا الحوثي الانقلابية مقابل الإفراج عن المواطن الفرنسي ماروك عبدالقادر. وأكد مصدر دبلوماسي في السفارة لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحكومة الفرنسية بذلت جهوداً للإفراج عن «ماروك» لكنها لم تدفع أي مبلغ للحوثيين. وكان ماروك عبدالقادر تحدث قبل ثلاثة أيام في مؤتمر صحفي بمأرب بعد وصوله إليها عقب الإفراج عنه من قبل الميليشيا عن تفاصيل اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وصنوف التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجونها. وأشار إلى أن الميليشيا سلبته أمواله والمجوهرات التي كانت بحوزة عائلته.