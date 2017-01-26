تأمين أوباما يؤرق جيرانه!

ربما لا توجد هناك قواسم مشتركة تُذكر بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وخليفته في البيت الأبيض دونالد ترامب.
ولكن خروج أوباما وأسرته من مقر الرئاسة قبل أيام قليلة، خلق رابطةً ربما لم تكن متوقعة بين الأسرتين، بعد أن أصبح الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة وكريمة خلفه إيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر يقطنون حي "كالوراما" الراقي الواقع شمال غربي العاصمة الأميركية واشنطن.
الحي على أي حال ليس غريباً على الساسة أو الشخصيات المرموقة، فقد سكنه من قبل الرئيس الأميركي الثامن والعشرون وودرو ويلسون، ووزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد خلال شغله لهذا المنصب في عهد جورج بوش الابن. كما أقام هناك لفترة كذلك كاسبار واينبرغر، الذي كان بدوره وزيراً للدفاع في إدارة رونالد ريغان.
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ورغم اعتياد سكان الحي للإجراءات الأمنية بحكم وجود الكثير من الشخصيات البارزة في الجوار وكذلك مقار العديد من السفارات الأجنبية، فإن ثمة مخاوف متصاعدة حالياً، من أن يؤدي وصول أسرة أوباما إلى بلوغ هذه التدابير حداً ينغص على المقيمين في تلك المنطقة حياتهم.
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ولا يزال طريق بلمونت مفتوحاً حتى الآن، لكن سكاناً يتوقعون أن توضع فيه متاريس وحواجز بُعيد وصول آل أوباما إليه، وهو ما يُنتظر أن يتزامن كذلك مع تعزيز وجود عناصر الحراسة الأمنية في المكان الذي لا يبعد كثيراً عن المنزل الضخم أبيض اللون الذي تقطنه إيفانكا ترامب وزوجها.