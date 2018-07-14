هادي: التطرف والإرهاب الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة

عدن (الاتحاد)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن قوى التطرف والإرهاب تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة إلى جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف هادي في اجتماع ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات التنفيذية بمحافظة حضرموت، أن توحيد الصف والجهود أساس في مكافحة الظواهر «الدخيلة» ومحاربة هذه القوى الإجرامية في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته.

كما استعرض الرئيس اليمني جملة من التطورات والأحداث على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإرساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي لقاء آخر مع محافظة المهرة، أكد الرئيس اليمني أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف محافظات الوطن باعتباره من دعائم البناء والسلام والاستقرار لتدفق الاستثمارات والمشاريع الواعدة. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار يمثل مفتاح البناء والتنمية في أي زمان ومكان، منوهاً بالحالة الفريدة والمميزة التي تمثلها محافظة المهرة من حيث الأمن والاستقرار والسكينة وخصوصية أبنائها التي انعكست إيجابا على استقرار المحافظة والاتجاه صوب البناء والأعمار. وشدد الرئيس هادي على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار محافظة المهرة ووضع حد لمن يريد زرع القلاقل والتفرقة والشتات بين أبناء المحافظة تحت يافطات لأهداف غير حميدة. وأشاد بجهود دول التحالف العربي على ما يقدمونه من دعم لمحافظة المهرة بشكل خاص وباقي المحافظات بشكل عام، لافتاً إلى جملة المشاريع التي تتبناها المملكة العربية السعودية في محافظة المهرة والتي ستشكل نقلة نوعية إيجابية للمحافظة وأبنائها.