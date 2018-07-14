الإرهابي الليبي بلحاج يفضح علاقته بـ «الحمدين»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف الإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج عن علاقته بتنظيم «الحمدين» عبر رسالة تمجيد للدوحة، في تأكيد جديد على الدور القطري الداعم للإرهاب والإرهابيين في المنطقة. وقال الإرهابي بلحاج، المدرج على قوائم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إن قطر دعمت ما وصفهم بـ «الثوار»، في إشارة إلى الميليشيات الإرهابية التي تقاتل في الأراضي الليبية. ويرتبط بلحاج بعلاقة وثيقة مع الإرهابي القطري حمد بن فطيس المري الذي كان على رأس القطريين الذين أرسلتهم الدوحة للعبث بالمقدرات الليبية، تحت ذريعة دعم الثوار الليبيين ضد نظام العقيد معمر القذافي.

وشارك الإرهابي المري في أعمال العنف في ليبيا عقب أحداث 17 فبراير، وقاد مجموعة من المقاتلين لدعم الإرهابي بلحاج، وأمدتهم الدوحة بالمال والسلاح لإطاحة القذافي حليف قطر السابق.

وذكر موقع «العين الإخبارية» أن تمجيد الإرهابي بلحاج لقطر جاء في رسالة حاول فيها نفي التهم الموجهة له بدعم الإرهاب من جانب الكونجرس الأميركي، حيث أعلنت لجنة الأمن القومي الفرعية أن قطر قدمت السلاح لبعض الإرهابيين في ليبيا، بهدف إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل القذافي خلال أحداث 2011.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أنه خلال أحداث 2011 في ليبيا «تلقى كوادر الإرهابي علي الصلابي بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية، وأسلحة صغيرة أخرى، وتدريباً عسكرياً من قطر». وأضافت أن قطر أمدت أيضاً الإرهابي بلحاج بـ3 شحنات على الأقل ذهبت إلى الجبل الغربي، حيث كان يقود بلحاج فرقة من المقاتلين المتمردين على نظام القذافي. وأوضحت اللجنة أن الدعم القطري للمتطرفين في ليبيا لم يتوقف بعد إطاحة القذافي في نوفمبر 2011، حيث دعمت قطر وتركيا عملية «فجر ليبيا» 2014 التي شنها المتطرفون ضد الحكومة المنتخبة والمعترف بها دولياً وطردها من العاصمة طرابلس.

وألقت اللجنة الضوء، في بيانها، على تاريخ الإرهابيين بلحاج والصلابي، ودورهما في نشر الفوضى في ليبيا، موضحة أن الإخونجي الصلابي كان يعيش في قطر قبل عام 2011، حيث تعلم على يد الزعيم الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية يوسف القرضاوي، في حين قاد بلحاج «الجماعة المقاتلة» الليبية، وهي تابعة لتنظيم القاعدة ومصنفة كمجموعة إرهابية في الولايات المتحدة.