حسين غلوم: «الديوك» الأفضل دفاعاً وهجوماً

دبي (الاتحاد)
قال حسين غلوم إن حظوظ المنتخب الفرنسي أكبر من نظيره الكرواتي نظراً لأن «الديوك» يتفوق على «الناري» دفاعاً وهجوماً، مع التأكيد على أن المنظومة متكاملة لدى المنتخبين.
وأضاف: المنتخب الفرنسي إذا أحرز هدف السبق، يصعب للمنافس الرجوع إلى المباراة، رغم أن المنتخب الكرواتي يملك لاعبين جيدين ولكنه أقل كمنظومة من نظيره الفرنسي.
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وقال: تهيأت فرصة تاريخية للمنتخب الفرنسي من أجل الحصول على اللقب، فإذا تعثر أمام الكروات فأنه يصعب على «الديوك» تحقيق ذلك في السنوات المقبلة، لأن الجيل الفرنسي الحالي قادر على الوصول إلى منصة التتويج، بما يملكه من مقومات تؤهله لتحقيق طموحاته في موقعة النهائي.
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ووصف غلوم زلاتكو بالمدرب الناجح الذي عمل في صمت ليكون حديث العالم بعد قيادته منتخب بلاده لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة الكرواتية، مما يمثل قوة دفع كبيرة له من أجل تحقيق حلم الكروات بالوصول إلى منصة التتويج المونديالية.