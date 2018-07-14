مشاهد خالدة في تاريخ نهائيات المونديال

وليد فاروق (دبي)

يمضي المونديال بأحداثه ومبارياته، وتبقى المباراة النهائية في الذاكرة بأحداثها ومشاهدها ونتائجها، محفورة في السجل الذهبي الكروي، مفرحة ومبهجة لعشاق المنتخب الفائز بطل كأس العالم، محزنة ومحبطة لأنصار الخاسر، تكررت هذه المشاهد الخالدة على مدار 20 نسخة سابقة.

وربما من أبرز تلك المشاهد، واقعة حدثت في مونديال فرنسا 1938، حيث إنه قبل المباراة النهائية بين إيطاليا والمجر، أرسل بينيتو موسوليني رئيس وزراء إيطاليا آنذاك برقية للاعبي المنتخب الإيطالي، قال فيها:«إما الفوز، أو الموت»، وفعلاً نجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز 4-2 ليحقق لقبه الثاني على التوالي في المونديال، بعدما كان قد فاز بالنسخة السابقة والتي أقيمت على أرضه عام 1934.

الطريف أن حارس مرمى المجر وقتها انتال تشابو أطلق تصريحاً شهيراً، حيث قال: «خسرنا المباراة، ولكننا أنقذنا حياة أحد عشر رجلاً».

ولا يخلو الأمر من بعض الطرافة وهو ما حدث في النسخة الأولى من المونديال، في أوروجواي عام 1930، حيث لم تكن هناك كرة رسمية للبطولة وفي المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي أوروجواي صاحب الأرض ومنافسه وجاره الأرجنتيني الطرف الآخر للنهائي، حيث قدم كل منتخب كرة تختلف في الشكل والوزن عن كرة الآخر.