النهائي في عيون «نجوم 90»

أسامة أحمد( دبي)

رسم عدد من لاعبي منتخبنا المونديالي الذين شاركوا في كأس العالم 90 «السيناريوهات» المتوقعة للنهائي الحلم بين فرنسا وكرواتيا، حيث أجمع عبد القادر حسن وعبد الرحمن محمد والشقيقان مبارك وخليل غانم وحسين غلوم على أن «الديوك» و«الناري» يستحقان التواجد في المباراة النهائية، قياساً على ما قدماه في البطولة، وخصوصاً أن طريق وصولهما إلى النهائي لم يكن مفروشاً بالورود.

ويرى الحارس المونديالي عبد القادر حسن أن الكلمة الأخيرة في المباراة النهائية ستكون للحارسين، فهما على مستوى عالٍ من الكفاءة، وكان لهما بصمتهما الواضحة خلال مسيرة «الديوك» و«الناري» في الأدوار المختلفة ولعبا دوراً كبيراً في وصول المنتخبين إلى النهائي، ونتوقع أن يكررا مشهد التألق اليوم، وخصوصاً أن نسخة روسيا كانت بكل المقاييس هي مونديال حراس المرمى.

وقال: إن النهائي سيكون رائعاً، ونتوقع أن يشاهد الجمهور مباراة تليق بما قدمه المنتخبان في الأدوار المختلفة، وستكون مباراة تكتيكية في المقام الأول.

وأضاف: أن حظوظ المنتخبين متساوية ويصعب التكهن بالمنتخب الذي سيصل إلى منصة التتويج، لأن المنتخبين يملكان قدرات دفاعية بشكل جيد، مع سرعة التحول في الهجمات المرتدة وذلك بتوازن كبير في وسط الملعب.